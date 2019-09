Mit 3:0 (1:0) hat der SV Wilmsberg bei Blau-Weiß Aasee auf dem Papier einen recht deutlichen Sieg eingefahren, musste aber um den Erfolg bis in die Schlussphase der Begegnung zittern – zumindest der Trainer –, denn die beiden letzten Tore fielen erst in der Nachspielzeit.

„Eigentlich hatten wir Torchancen für mehrere Spiele, aber wir hatten auch einen guten Torwart gegen uns“, begründete Coach Christof Brüggemann, warum das Toreschießen bei den Piggen nicht recht klappen wollte.

„Zu Beginn haben wir uns schwergetan, hatten die Partie dann aber im Griff. Lukas Schröder musste einmal in der 55. Minute nach einer Ecke beide Fäuste benutzen, und Marius Wies verhinderte in der 88. Minute die einzige zwingende Torchance von Aasee“, berichtete Brüggemann vom Auswärtsspiel.

Nach einem Eckball von Sebastian Wehrmann stieg Jan Markfort am zweiten Pfosten höher als sein Gegenspieler und versenkte die Kugel im Netz (27.). Niclas Ochse, Ricardo Bredeck und Daniel Groll, der „auf der rechten Seite gut gewirbelt hat“, so Brüggemann, hatten weitere erfolgversprechende Möglichkeiten, scheiterten aber meist am Keeper.

Nach dem Pausentee lief es für Wilmsberg weiter gut, aber ohne zählbaren Erfolg. Bredeck, Wehrmann und die eingewechselten Nico Fischer und Marcel Thoms waren nah am 2:0 dran, scheiterten aber reihenweise.

Bis zum 2:0 durch Simon Scharlau, der den Ball aus dem Gewühl heraus über die Linie stocherte (90.), bangte Brüggemann um die drei Punkte. Nico Fischer machte per Konter nach Pass von Ochse letztlich den Sack zu.

SVW: Schröder – Hermeling, Markfort, Dobbe, Buck – Ochse, Wies – Wehrmann, Colalongo (70. M. Thoms), Groll (46. Fischer) – Bredeck (83. Fischer).

Tore: 0:1 Markfort (27.), 0:2 Scharlau (90.), 0:3 Fischer (93.).