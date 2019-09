FC Galaxy Steinfurt gelingt gegen Westfalia Bilk der Lucky-Punch

FC Galaxy Steinfurt kann weiterhin den Kurs Aufstieg anpeilen. Nach einem 4:3-Erfolg gegen Westfalia Bilk konnte die Truppe von Nelson Venancio die nächsten drei Punkte einfahren. „Obwohl es dann am Ende auch glücklich ist, dass wir kurz vor Schluss zur Führung treffen, ist es auf jeden Fall verdient“, fand Venancio. Dabei holten die Steinfurter zwei Mal einen Rückstand auf. Nachdem sie zunächst durch Diogo Maia Rego in Führung gingen (5.), trafen für Bilk Steffen Bürger (32.) und Jens Berning (50.). Andrej Kanke konnte die Partie wieder ausgleichen (65.), ehe Johannes Biefang das 2:3 für Bilk erzielte (75.). Galaxy bewies jedoch Moral und kam durch Pascal Andrade zum Ausgleich (82.). „Danach haben wir die Brechstange herausgeholt“, so Venancio, was sich nach dem 4:3 durch Onur Isikyol dann auch gelohnt hat (88).