„Eigentlich war es ein typisches Remis-Spiel“, waren die ersten Worte, die Burgsteinfurts Trainer Christoph Klein-Reesink nach dem enttäuschenden 0:1 seines SV Burgsteinfurt beim TuS Recke über die Lippen brachte.

Die äußeren Bedingungen seien schlecht gewesen, der Kunstrasen in Recke das reinste Schmirgelpapier, aber damit hätten schließlich beide Mannschaften zu kämpfen gehabt. Zudem habe sein Team Pech mit einigen Schiedsrichterentscheidungen gehabt, beispielsweise bei einem Handspiel. „Es gab aufgrund der Platzverhältnisse eine Menge Fouls und spielerische Ungenauigkeiten“, fasste Klein-Reesink zusammen.

Torchancen habe es auf beiden Seiten gegeben, aber nichts Zwingendes, sodass mit 0:0 die Seiten gewechselt wurden. Wirklich torwürdig sei nur die Möglichkeit von Alex Hollermann in der 70. Minute gewesen, als dieser allein aufs gegnerische Tor zuging, Reckes Keeper den Ball aber parierte.

„Und dann kriegen wir kurz vor Schluss dieses doofe Gegentor“, regte sich der SVB-Trainer auf. Patrick Kapke und Innenverteidiger Philipp Brüggemeyer waren sich wohl irgendwie uneins, wer den langen Pass aus der Recker Abwehr übernehmen sollte. Als keiner von beiden den Ball richtig klären wollte, schnappte ihn sich Daniel Kammerzell und bugsierte die Kugel zur Recker Führung über die Torlinie.

In den letzten fünf Spielminuten versuchte der SVB, wenigstens einen Punkt zu retten und warf alles nach vorne. Bo Weishaupt hatte die letzte Möglichkeit, noch ein Unentschieden zu erzielen; doch auch er wurde ein Opfer des seifigen Platzes und rutschte in der entscheidenden Sekunde mit dem Standbein weg, sodass es bis zum Abpfiff bei der zweiten Niederlage der Stemmerter blieb. Womit nun wieder Greven 09 die Tabellenspitze in der Bezirksliga 12 übernommen hat.

SVB: Kapke – Hauptmeier, Brüggemeyer, Moor – Bode (89. Wiepen), Grütering, Inenguini (53. Greiwe), Schmerling – Anyanwu (70. Feldhues) – Hollermann (80. da Silva), Weishaupt.

Tor: 1:0 Kammerzell (85.).