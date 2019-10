Beim Golfclub Münsterland fand jetzt das Saison-Abschlussturnier statt. 40 Teilnehmer traten an, gespielt wurde ein 18-Loch-Einzelzählspiel nach Stableford.

In der Sonderwertung „Sieger-Besieger“ durfte nur teilnehmen, wer im Lauf der Saison einen Brutto- oder Nettosieg errungen hatte. Den Titel „Sieger-Besieger“ in der Bruttoklasse holte sich Martin Thüning mit 26 Punkten. Mit 39 Punkten sicherte sich Christian Joostberens den Sieg in der Nettoklasse (neues Handicap 17,6).

Auch in der Gesamtwertung landete Joostberens auf Platz eins. Ihm folgten Theodor Lüers und Gerd Wimber (beide 37 Nettopunkte). Mit nur 79 Schlägen holte sich Wimber den Bruttosieg vor Thüning und Marcus Koch.

► Die Sieger im Überblick:

Zählspiel Netto: 1. Frank Kracht, 2. Holger Janßen

Zählspiel Brutto: 1. Martin Thüning, 2. Timothy Merker

Netto Klasse: 1. Marcel Schröer, 2, Francesco Sulla, 3. Heike Schmitt

Ein weiterer Höhepunkt war die Siegerehrung im Matchplay-Format, das über die gesamte Saison ausgespielt wurde. Der Preis wurde im Jahr 2008 von Marcus Koch gestiftet und nach langer Zeit wieder ausgespielt. 64 Teilnehmer und eine lange Warteliste bewiesen das große Interesse an dieser Spielform. Über sieben Runden wurde in den vergangenen fünf Monaten der Sieger ermittelt. Dabei handelt es sich um Frank Bockholt, der das Finale gegen Bernhard Nacke gewann.