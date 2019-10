Hätte man dem SC Preußen Borghorst vor dem Spiel bei Borussia Emsdetten II einen Punkt prophezeit, dann hätten Preußens Trainer Florian Gerke und Michael Straube das wohl sofort unterschrieben. Doch nach dem 2:2 (0:1)-Remis blieb die Erkenntnis, „dass wir am Ende hätten gewinnen können“, sagte Gerke.

Nach weitgehend verschlafener erster Halbzeit und einem 0:1-Rückstand wachte Preußen erst auf, als die Emsdettener zu Beginn der zweiten Halbzeit auf 2:0 erhöht hatten. Nachdem Malek Mallaamine in der 59. Minute im gegnerischen Strafraum gefoult worden war, traf Tobis Mader zunächst zum 1:2. Das 2:2 erzielte Joshua Olden nach Vorarbeit von Julian Eilers in der 66. Minute. Anschließend hatte der stark aufspielende Olden zwei weitere dicke Chancen auf dem Fuß. Zudem wurde dem SCP am Ende ein klarer Strafstoß verwehrt. – Preußen: Pichutzki – Matic (46. Karatoprak), Schulze Brock, Brake, Krumme – Mader, Baumann – Eilers (69. Bühning), Weiermann, Olden – Mallaamine. – Tore: 1:0 Möllers (20.), 2:0 Schoppe (49.), 2:1 Mader (59./Foulelfmeter), 2:2 Olden (66.).