In der Kreisliga B stand ein Duell zweier Aufstiegsaspiranten auf dem Programm. Der FC Galaxy Steinfurt behielt schlussendlich die Punkte zu Hause, nachdem die Truppe von Nelson Venancio mit 3:1 (2:0) gegen Schwarz-Weiß Weiner gewann. „Verlieren war verboten“, wollte Venancio nicht den Anschluss zu den Aufstiegsplätzen verlieren. „Weil wir in den vergangenen Wochen zu viele Gegentore kassiert hatten, veränderten wir unsere Taktik ein wenig“, verriet Venancio weiter. „Wir haben uns eher auf die Defensive konzentriert und versucht, unsere Tore nach Kontern zu erzielen.“ Das 1:0 für die Steinfurter steuerte Kapitän Cenk Yilbasi bei, nachdem er eine Eckball-Hereingabe über die Linie drückte (19.). Die neue Taktik machte sich dann beim 2:0 bezahlt. Nach einem Konter tauchte Diogo Maia Rego frei vor Weiners Torwart auf und schob ins Tor ein (45.+3). Das 3:0 von Matthias Schäfer (52.) konterte Weiners Tobias Oßendorf zum 1:3(67.). „Obwohl wir mehr Spielanteile hatten, geht der Sieg für Galaxy in Ordnung“, gesteht Weiners Trainer Alexander Witthake.