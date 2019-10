„Wir haben Kathrin Pels gedoppelt. Alle ausschalten, konnten wir nicht.“ Mit diesen Worten versuchte der Trainer des FC Galaxy, Hennes Jerzinowski, die 0:3 (0:1)-Niederlage seiner Mannschaft zu erklären, bei der Paula Funcke alle drei Treffer für die Reserve von Wacker Mecklenbeck erzielte. Eigentlich ist die ehemalige Borghorsterin die stärkste Spielerin der Mecklenbecker Reserve.

„Wacker hatte außerdem einige Spielerinnen aus der Regionalliga-Mannschaft dabei“, war der zweite Grund, warum Galaxy unterlegen war. „Und wir hätten in der fünften Minute schon einen Elfmeter bekommen müssen, als Betül Tekin im Strafraum umgestoßen wurde“, war der Trainer nicht gut auf den Schiedsrichter zu sprechen. So allerdings gingen die Gäste durch Funcke in Führung. Nach einem Foul von Anni Bauland gab es Elfmeter für Wacker, der jedoch am Pfosten landete. Funcke schob den Nachschuss ins Tor.

Nach der Pause erhöhte dieselbe Spielerin „aus abseitsverdächtiger Position“, so Jerzinowski, in der 50. Minute auf 2:0. „Dann ließen die Kräfte allmählich bei uns nach“, berichtete der Trainer weiter, sodass Mecklenbeck in der 68. Minute per Konter noch einen Treffer nachlegen konnte.