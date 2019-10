Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Am „Tag des Handballs“, am 27. Oktober (Sonntag), veranstaltet die Handballabteilung des SC Arminia Ochtrup ab 11 Uhr in Halle I des Ochtruper Schul- und Sportzentrums einen „Schnuppertag Handball“ für Kinder aller Altersklassen. Ausdrücklich eingeladen zu dieser Veranstaltung sind auch die Familien, die in der Halle miterleben können, wie sich ihr junger Nachwuchs im Umgang mit dem Handball präsentiert.

Ausdrücklich betont der Verein, dass auch Kinder willkommen sind, die bislang noch keine Erfahrung im Handballsport sammeln konnten. Deshalb ist keine Mitgliedschaft im Verein erforderlich. Was zählt, ist das Interesse und die Neugier, wie es sich anfühlt, einen Handball zu fangen, ihn zu werfen – und dabei vielleicht sogar ins Tor zu treffen.

Aber auch diejenigen, die schon Handball gespielt haben, etwa in der Schule, kommen auf ihre Kosten. Ihnen werden altersgerechte, handballspezifische Aufgaben gestellt, bei denen sie – wie bei Bundesjugendspielen – Punkte sammeln können, was ihren Ehrgeiz sicherlich noch einmal anstachelt.

Abwechslungsreich wird dieser Familientag in jedem Fall. Auch für die ganz Kleinen, die sich beispielsweise auf einer Hüpfburg austoben können. Bestens gesorgt ist für die Verpflegung. Kaffee und Kuchen, Mineralwasser und Limo dürften den Geschmack sämtlicher Familienmitglieder treffen.