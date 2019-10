Der TuS Altenberge hat sich von GW Gelmer nicht aufs Glatteis führen lassen, sondern seine Aufgabe in der dritten Pokalrunde des Fußballkreises Münster am Donnerstagabend souveräner gelöst, als es das 4:1 (2:1)-Endergebnis zum Ausdruck bringt. Gegner im Viertelfinale ist Bezirksligist VfL Wolbeck, der sich beim B-Ligisten SC Gremmendorf erst nach Elfmeterschießen mit 5:3 durchgesetzt hatte.

„Ich glaube, wir hätten auch mit acht geschossenen Toren vom Feld gehen können“, sagte Altenberges Trainer nach dem Erfolg, der zu keinem Zeitpunkt gefährdet war. Gleichwohl bekam der heimische Landesligist auf dem schmucken und gut bespielbaren Kunstrasenplatz in der Hakenesheide auch vor Augen geführt, woran es zu arbeiten gilt. „Wir haben wieder zahlreiche klare Chancen ausgelassen. Das muss besser werden“, befand Altenberges Co-Trainer Marcel Pelster.

Das Spiel begann ganz im Sinn des zwei Klassen höher angesiedelten Landesligisten. Der machte keinerlei Anstalten, den Tabellenzweiten der Kreisliga A Münster auch nur ansatzweise zu unterschätzen. Den Torreigen eröffnete Mauro Martin, der in der fünften Minute den Ball per Freistoß zum 1:0 für den TuS ins Gelmeraner Gehäuse beförderte.

Fortan blieb der TuS tonangebend, zeigte Präsenz in den Zweikämpfen und vermochte auch mit einigen flüssigen Ballstafetten zu überzeugen. Es dauerte jedoch bis zur 29. Minute, ehe Felix Risau das 2:0 erzielte.

Der TuS hätte bis zur Pause das Spiel eigentlich schon für sich entschieden haben müssen, doch wurden große Tormöglichkeiten durch Julian Schmidt, Malte Greshalke und Simon Gerdes nicht genutzt. Das rächte sich in der 44. Minute, als Marius Artinger einen der wenigen Gelmeraner Konter zum 1:2 verwandelte.

Im zweiten Durchgang blieben die Altenberger tonangebend, auch wenn ihre Dominanz nicht so augenscheinlich war wie noch im ersten Durchgang. Nachdem Jannick Hagedorn zwei Mal in aussichtsreicher Position gescheitert war, traf Kevin Behn in der 64. Minute zum vorentscheidenden 3:1, ehe der Angreifer in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Treffer den 4:1-Endstand herstellte.

Wie zuvor angekündigt, hatte Rodine einigen Akteuren Spielpraxis vermittelt, die zuletzt weniger zum Zuge gekommen waren. So etwa Simon Gerdes, Volkan Haziri, Julian Schmidt und Steffen Exner. Sie nutzten ihre Chance und empfahlen sich für weitere Einsätze.

► Mit zwei 4:1-Siegen in Meisterschaft und Pokal fährt der TuS Altenberge mit gestärktem Selbstbewusstsein zum Landesliga-Kellerduell beim TuS Wiescherhöfen. Der Club aus Hamm wurde im Sommer von der Landesliga 3 in Staffel 4 umgruppiert, rangiert aber auch in neuer Umgebung kurz vor der Abstiegszone. Für Aufsehen sorgte der Verein, als er im Juli mit Mike Hanke einen namhaften Neuzugang verkündete. Der WM-Teilnehmer von 2006 kam bislang jedoch nur beim 3:2-Sieg des TuS gegen Spitzenreiter Werner SC zum Einsatz. „Wenn wir Intensität in unser Spiel bringen, sollten wir mit unserer Qualität und neuem Selbstvertrauen etwas holen“, sagt Altenberges Trainer Rodine. -hg-