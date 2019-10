Bernd Hahn und der FC Nordwalde haben am vergangenen Spieltag „die Mutter aller Niederlagen“ kennen gelernt. Bis zur 88. Minute führten die Nordwalder gegen den SV Mesum II mit 2:1 und kassierte in der Nachspielzeit noch zwei Gegentreffer bis zur 2:3-Niederlage. Das soll dem FCN am Sonntag im Heimspiel gegen Preußen Borghorst nicht passieren, auch wenn die Preußen am Mittwoch ihre Partie gegen St. Arnold mit 4:2 gewannen und in der Tabelle besser dastehen als der FCN.

„Nein, der Borghorster Sieg gegen St. Arnold war nicht überraschend“, weiß Hahn, dass der TuS mal so und dann wieder so spielt. „Gegen Borghorst haben wir eigentlich immer gut ausgesehen, meistens sogar gewonnen. Aber das will nichts heißen“, mag der FCN-Trainer keine Prognose über den Spielausgang ausgeben.

„So eine Niederlage kann am Selbstvertrauen nagen“, vermutet Preußentrainer Michael Straube, dass die Nordwalder nicht mit der breitesten Brust in die Partie gehen werden. Er hat aber aufgrund der Begegnung von Mittwoch mit ganz anderen Sorgen zu kämpfen: „Ich muss erstmal durchzählen, wer überhaupt da sein wird. Mert Karatoprak und Joshua Olden haben sich am Mittwoch verletzt.“ Mit Dennis Brake und Daniel SChulze Brock sind zwar zwei Spieler mehr im Kader, aber keiner von beiden kommt für den Angriff infrage.

„Wir haben keinen gelernten Offensivspieler mehr für die Zentrale. Das sind alles Flügelspieler“, würden Straube und Gerke gerne auf Thomas Grabowski zurückgreifen. Doch der muss das Vorspiel mit der Zweiten gegen SW Weiner bestreiten. Bis Sonntag sollten die Borghorster dieses Problem gelöst haben.

Ganz ohne Verletzungsprobleme geht es auch beim FC Nordwalde nicht, denn mit Jannik Soller, Carlo Grimme, Marvin Bingold und Nicolas Mocciaro fallen auch hier mindestens vier Spieler aus.