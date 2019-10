SV Wilmsberg schlägt SV Burgsteinfurt mit 2:1

Große Leidenschaft auf beiden Seiten, doch am Ende siegte der SV Wilmsberg in einem kampfbetonten Bezirksliga-Derby mit 2:1 (1:0) gegen den SV Burgsteinfurt. Das Pendel schlug zugunsten der Piggen aus, weil sie zunächst präsenter waren und mehr aus den wenigen Torchancen machten, die sich hüben wie drüben ergaben.

In der Anfangsphase war es der SV Wilmsberg, der die Initiative ergriff und dem Spiel seinen Stempel aufdrückte. Als Schwungrad im Spiel der Piggen erwies sich der spielende Co-Trainer Marius Wies, der im Mittelfeld geschickt die Fäden zog.

Der Führungstreffer in der elften Minute fiel aber aus einer Standardsituation. Nach einem Einwurf von Raffael Dobbe lenkte Niklas Thoms den Ball per Kopf zu Niclas Ochse weiter, der aus kurzer Distanz flach ins Eck zum 1:0 einschoss. Fünf Minuten später verpasste Ricardo Bredeck mit einem Schuss aus gut 20 Metern nur knapp das Tor.

Es schien, als benötigten die Stemmerter diese Nadelstiche, um richtig wach zu werden. Denn ab der 20. Minute hielten die Burgsteinfurter dagegen und gestaltete die Partie ausgeglichen. Der spielerische Glanz fehlte zwar auf beiden Seiten. Doch dieses Derby lebte in zunehmendem Maße von Kampf und Emotionen. Die gut 250 Zuschauer ließen sich davon anstecken. Und sie sahen, dass der nun absolut ebenbürtige SV Burgsteinfurt in der 26. Minute fast zum Ausgleich gekommen wäre, als Bredeck nach einem missratenem Abwehrversuch fast ins eigene Tor getroffen hätte. In der 33. Minute erkämpfte sich SVB-Angreifer Alexander Hollermann den Ball, legte ab auf Lars Kormann dessen Flanke auf Ricardo da Silva gerade noch von Piggen-Keeper Frederik Teupen entschärft wurde.

Auch im zweiten Durchgang stand die Partie lange Zeit auf des Messers Schneide. Zumindest bis zur 80. Minute. Da nahm Alexander Wehrmann einen Pass aus der Tiefe auf und vollendete zum 2:0. Doch die Stemmerter gaben nicht auf und kamen in der Nachspielzeit durch Jonas Grütering nach Freistoß von Nico Schmerling noch zum 1:2-Endstand.

„Wir haben uns geschworen, wenig Torchancen zuzulassen. Das ist uns gut gelungen, und ich denke, dass unser Sieg auch verdient war“, befand Piggen-Trainer Christof Brüggemann. Sein Burgsteinfurter Pendant Christoph Klein-Reesink sprach hinterher von einem „typischen 0:0-Spiel, das eigentlich keinen Verlierer verdient gehabt hätte“. Er sagte aber auch, dass „Wilmsberg aus wenig viel gemacht hat.“ Genau das war der Unterschied. – SV Wilmsberg: Teupen – Schemann, Markfort, Dobbe, Hermeling – Wies, N. Thoms – Groll (80. M. Thoms), Ochse, Wehrmann – Bredeck. – SV Burgsteinfurt: Stegemann – Schmerling, Brüggemeyer, Hauptmeier, Anjanwu (46. Artmann) – Inenguini, Greiwe, Grütering, Faria da Silva (92. da Silva) – Kormann (86. Wiepen), Hollermann. – Tore: 1:0 Ochse (11.), 2:0 Wehrmann (81.), 2:1 Grütering (90.+1).