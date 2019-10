Gleich zwei Fechtturniere der nationalen Spitzenklasse fanden am Wochenende in der Steinfurzer Kreissporthalle statt. Gastgeber TB Burgsteinfurt richtete am Samstag den „Münsterland-Cup“ – ein Florett-Wettkampf für Senioren – und am Sonntag das „Steinfurter Schloss“, an dem sich ausschließlich Florettfechter unter 20 Jahre beteiligen durften. Die ehemalige Fechthochburg im Münsterland zieht immer noch als Wettkampfveranstalter. Am Münsterland-Cup nahmen 124 und beim Steinfurter Schloss 134 Fechter teil.

Den Münsterland-Cup holte wie im vergangenen Jahr der Olympiasieger 2008 in Peking, Benjamin Kleibrink vom DFC Düsseldorf. Der mittlerweile 34 Jahre alte Fechter der internationalen Spitzenklasse schlug im Finale Felix Klein vom FC Tauberbischofsheim, der zu den erfolgreichsten Fecht-Sportvereinen weltweit zählt. Thorsten Stockhausen (40) war als einziger Fechter des TB Burgsteinfurt am Start, spielte aber am Ende keine Rolle.

Ähnlich sah es am Sonntag für die beiden Florettfechter des TB Burgsteinfurt Toni Menzel (16) und Julius Tiedemann (18) aus. Beide kamen nicht über die Vorrunde hinaus.

Ihre beiden Fechttrainer Stefan Lomberg und Jurek Nowakowski waren mehr mit ihren Schützlingen aus Münster zufrieden. Der Turnerbund und die TG Münster sind vor einiger Zeit eine Kooperation eingegangen.

Tom-Florin Löhr (18), Daniel Ott (17) und Maurus Hegge (16) erreichten das Achtelfinale, mussten aber danach die Segel streichen. „Ich bin trotzdem sehr gut zufrieden. Maurus und Daniel sind bei so einem gut besetzten Turnier noch nie so weit gekommen“, lobte Stefan Lomberg die beiden Münsteraner. Jurek Nowakowski freute sich zwar über das gute Abschneiden seiner Schützlinge aus der Domstadt, haderte aber mit der Vorstellung von Toni Menzel und Julius Tiedemann vom TB Burgsteinfurt. „Beide haben zwei Wochen vor diesem Turnier kaum oder gar nicht trainiert; das funktioniert nicht“, zog Nowakowski ein ernüchterndes Fazit. Anerkennende Worte hatte der Fechttrainer für seine drei Athleten aus Münster übrig: „Bei Daniel Ott ist endlich der Knoten geplatzt. Bei ihm war immer die Vorrunde super und in der KO-Runde versagten ihm die Nerven. Jetzt hat er das beste Ergebnis seiner bisherigen Karriere erreicht.“ Das Finale machten zwei Tauberbischofsheimer unter sich aus. Der 17 Jahre alte Paul-Luca Faul setzte sich gegen seinen Trainingspartner Nathan Wriedt (19) durch. Dem Duell merkte man an, dass sich beide aus dem Effeff kannten. Bis zum 11:11-Zwischenstand waren beide auf Augenhöhe. Doch dann erwischte Faul einen Lauf und zog auf 15:12 davon. „Ich war in der Schlussphase des Wettkampfes doch ziemlich kaputt. Es hat aber am Ende doch noch gereicht“, freute sich der Jüngere der beiden Finalisten im Gegensatz zum unterlegenen Nathan Wriedt: „Bis zum 7:7 konnte ich noch attackieren. Danach musste ich immer einem Rückstand hinterherlaufen und habe dabei viel Kraft verloren.“