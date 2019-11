Aus der Not eine Tugend zu machen, ist schon eine Kunst. Galaxys Trainer-Routinier Hennes Jerzinowski spielte diese Klaviatur am Sonntag ganz gut, denn sein Plan, Denise Völkel von der Abwehr in den Sturm zu beordern, erwies sich beim 2:1-Heimsieg gegen den VfL Wolbeck als guter Schachzug.

Gleich auf sieben Kräfte mussten die Steinfurterinnen verzichten, wobei vor allem im Angriff Lücken klafften. Also sollte sich Völkel mal vorne probieren. Die Gäste markierten schon in der siebten Minute durch Tanja Heep das 1:0. „Davon haben wir uns aber nicht aus der Bahn werfen lassen“, freute sich Jerzinowski über den schnellen Ausgleich, den ausgerechnet Völkel per Kopf erzielte. Vorausgegangen war eine Flanke von Ann-Christin Bauland (14.).

Für das Heimteam kam es noch besser, als Anna Westhoff mit einem Schuss aus der zweiten Reihe das 2:1 gelang (26.).

Danach entwickelte sich ein echtes Kampfspiel, in dem die Galaxy-Abwehr stets auf der Hut vor den blitzschnellen Wolbecker Spitzen sein musste. Auf der Gegenseite ließen Völkel und Lisamarie Plotz eine mögliche Vorentscheidung aus. „Wir waren ein bisschen besser, daher ein verdienter Sieg“, so Jerzinowski.