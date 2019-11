Sonderlich schwer scheint die Aufgabe nicht gewesen zu sein, denn die Tischtennisherren von Arminia Ochtrup entledigten sich ihrer mit einem deutlichen 9:0-Sieg. Drei Mal mussten Christopher Ligocki und Co. beim 9:0 gegen TT-Team Bochum über die volle Distanz gehen und behielten mit 3:2 am Ende die Punkte dennoch am eigenen Tisch.

Mit einer 3:0-Führung nach den Doppeln ging der SCA in die Einzel. Ligocki siegte gegen Timo Treichel mit 3:2, Amin Nagm holte ebenfalls mit einem 3:2 gegen Mustafa Centin den fünften Zähler für die Gastgeber. Michael Hillebrandt, Philip Brosch und Nils Dinkhoff setzten sich gegen ihre Gegner jeweils mit 3:0 und 3:1 (Brosch) durch und holten die punkte sechs bis acht. Im letzten Einzel drehte Timo Scheipers einen 0:2-Satzrückstand in einem 3:2-Erfolg um und steuerte den neunten Zähler bei. „Mit einem Sieg in der Höhe haben wir nicht gerechnet“, äußerte sich Teamsprecher Ligocki erfreut.

Deutlich schwerer hatte es die Reserve (Verbandsliga), die gegen BW Greven ein 8:8 sicherte und damit auf den zweiten Tabellenrang vorrückte.

Zwei Doppel durch Dominik Gust/Robin von Diecken und Mark Beuing/Niklas Hannekotte gingen an die Hausherren. Felix Ostermann/ Patrick Gust unterlagen im fünften Satz, sodass es mit einer 2:1-Führung in die Einzel ging. Hier kassierte Ostermann gegen Stephan Bothe eine Niederlage (2:3), ebenso wie Beuing gegen Maximilian Haddick (0:3). Dominik Gust (3:0) und von Diecken (3:1) gingen als Sieger vom Tisch. Im unteren Paarkreuz mussten Hannekotte (1:3) und Patrick Gust (2:3) jeweils dem Gegner gratulieren.

Als Patrick Gust gegen Rothe den Kürzeren zog, musste das Schlussdoppel die Entscheidung bringen. Hier behielten Dominik Gust/ Robin von Diecken mit 3:2 die Oberhand gegen Haddick/Bothe und sicherten den einen Zähler.