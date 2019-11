Ransmann und Holtmann haben als Kicker nachhaltig unter Beweis gestellt, dass sie vorangehen können, also echte Leader sind. Das werden sie auch beim FSV­ ­machen müssen. Um beide in ihren neuen Funktionen aber nicht zu überbelasten, sollte ein dritter Mann ins Boot geholt werden. Einer, der in der Befehlskette hinter dem Duo steht, aber von der Seitenlinie alles im Auge hat und so Freiräume schafft. Einer mit Erfahrung und mit Qualitäten als Blitzableiter. So jemanden zu finden, muss oben auf der Agenda stehen.

Ransmann und Holtmann das Vertrauen zu geben, strahlt Signalwirkung aus: Zwei junge Ochtruper, die eine Ochtruper Mannschaft trainieren. Das besitzt viel Identifikationspotenzial und sollte Anziehungskraft auf weitere Talente aus der Töpferstädter ausüben, die wieder in ihrer Heimatstadt spielen möchten.

Die mutige Lösung in der Trainerfrage bringt auf jeden Fall schon mal eines: eine große Lust auf die nächste A-Liga-Saison.