Der Tabellen-13. Altenberge gastiert am Sonntag beim 15. SV Dorsten-Hardt. TuS-Trainer André Rodine geht mit klaren Erwartungen in dieses Landesliga-Kellerduell: „Wir müssen jetzt so klar in den Köpfen sein, dass wir endlich den zweiten Dreier in Serie holen.“

Es wäre Gold wert, wenn der TuS in dieser Hinsicht Lernfortschritte zeigte. Schon nach den Siegen gegen Eintracht Ahaus und Westfalia Gemen waren die Altenberger mit ähnlichen Hoffnungen ins nächste Spiel gegangen. Die hatten sich aber nicht erfüllt. Niederlagen holten die Mannschaft prompt auf den Boden der Tatsachen zurück. Doch diesmal will Rodine nach dem guten Auftritt beim 3:1-Sieg gegen den BSV Roxel etwas Zählbares mitbringen: „Wir müssen über unsere Grenzen gehen und alles heraushauen. Wenn dann auch noch die spielerische Komponente stimmt, dann sehe ich dem Spiel sehr positiv entgegen.“

Der Coach hat in der Tat allen Grund, mit breiter Brust nach Dorsten zu fahren. Gegen Roxel hatte seine Mannschaft schon vieles richtig gemacht. Deutlich wurde dabei, dass die Mannschaft auch spielerisch gewappnet ist, um den Anforderungen zu genügen.

Personell könnte der TuS mit der selben Formation starten wie zuletzt. Da aber Mauro Martin wieder zum Kader stößt, bietet sich den Altenbergern auf der linken Außenbahn eine Alternative. Dort hatte aber Christian Hölker zuletzt eine Duftmarke setzt, sodass eher unwahrscheinlich ist, dass Rodine Veränderungen vornehmen wird.