Drei Spiele in Folge hat der SV Wilmsberg nicht mehr verloren. Diese Serie aus zwei Siegen und einem Remis sollte sich am Sonntag fortsetzen lassen, denn die Mannschaft von Trainer Christof Brüggemann hat auf eigenem Rasen den Aufsteiger SC Hörstel zu Gast.

Hörstel hat bis dato erst ein Auswärtsspiel gewonnen. Das war das 5:1 im Nachbarschaftsduell bei Cheruskia Laggenbeck. Tore schießen können sie also, die Mannen von Trainer Klaus Frecken, auch wenn es erst 20 in 13 Partien waren. Zuletzt gab es eine 0:2-Niederlage gegen Germania Hauenhorst, was die SC-Elf nicht vom drittletzten Tabellenrang (12 Punkte) weggebracht hat.

Wilmsberg hingegen befindet sich seit dem 0:2 in Hauenhorst auf dem aufsteigenden Ast. Dem 4:4 bei Emsdetten 05 folgten der Derbysieg gegen Burgsteinfurt (2:1) und ein 3:1 beim VfL Wolbeck. Fortsetzung folgt?

„Ich denke, ja. Wir befinden uns jetzt in der Form, mit der wir solche Siege einfahren können. Wir haben uns stabilisiert, die Grundordnung stimmt. Blöd ist nur, dass wir trotz der zwei Siege keinen Tabellenplatz geklettert sind“, will Brüggemann endlich weiter nach oben. Ausfälle hat der Coach nicht zu beklagen: „Bisschen Leiste hier, ein wenig Muskel dort – aber ich glaube, dass keiner fehlen wird.“

Wichtige Leute beim Gegner sind Mirco Heger, früher Oberliga FCE Rheine, und Christian Biermann, der in der Beachsoccer Nationalmannschaft spielt, jetzt aber wieder zum Hörsteler Kader gehört.