Borghorst -

Jens Wietheger, über Jahre hinweg der Torjäger des 1. FC Nordwalde, hat sich Preußen Borghorst angeschlossen. Am Sonntag beim FCE Rheine II fehlt der Angreifer allerdings noch. Dabei hätte ihn seine neue Mannschaft gut gebrauchen können, denn der SCP wird an diesem Wochenende so richtig zur Ader gelassen.