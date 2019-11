Die Jugendabteilung des TB Burgsteinfurt spielt zurzeit sehr erfolgreich in den verschiedenen Tischtennisligen des Kreises Steinfurt und den höheren Ligen im Bezirk Münster. Das bewährte und erfolgreiche Trainingsprogramm soll nun in Kürze für eine neue Trainingsgruppe gestartet werden. Das Trainer-Team der Abteilung bietet daher einen neuen, intensiven „Schnupperkursus“ an.

Speziell für die Zielgruppe der Grundschüler wurde ein neuer Trainingsplan entwickelt, um mit professionellem Training, Spiel und Spaß, die Freude an der schnellsten Rückschlagssportart der Welt zu wecken. Erfahrene Vereinsspieler wie Hendrik Arning und Antonia Rewer stehen den jungen Talenten mit Rat und Tat an den zwei Terminen zur Seite. Rewer unterstützt seit neuem das auch sonst bereits große Trainerteam und steht als erfahrene Spielerin der NRW-Liga speziell dem neuen Nachwuchs als Anleitering zur Verfügung.

Es werden aktuell zwei Trainingseinheiten an den Samstagen 16. und 30. November (10 bis 11.30 Uhr) angeboten. Ein Abschlussturnier findet am 30. November im Anschluss statt. Für die Teilnehmer gibt es Urkunden und Pokale.

Das Training findet in der Kreissporthalle an der Liedekerker Straße statt. Der Kostenbeitrag beträgt zwei Euro. Für Eltern ist eine Cafeteria eingerichtet. Die Teilnehmer werden kostenlos mit Getränken und Snacks versorgt. Schläger werden zur Verfügung gestellt.

► Anmeldungen bei Steffen Huylmans (mail: steffen.huylmans@gmx.de - Handy: 0160 61 43 371).