Aufholjagd geglückt - Serie des SV Wilmsberg hält an

Borghorst -

Der SV Wilmsberg hat momentan einen Lauf. Nach wackeligem Start in die Saison kommen die Piggen nun immer besser in Fahrt. So war auch Aufsteiger SC Hörstel - trotz einem Blitzstart des Aufsteigers - letztlich kein Problem. Vor allem einer hatte einen Sahnetag erwischt.