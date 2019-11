Die 16 besten Tischtennis-C-Schüler Nordrhein-Westfalens hatten am Wochenende eine sportliche Verabredung in Ense. Dort wurden die Platzierungen in der Westdeutschen Endrangliste ermittelt. Mit Jonas Haarmann und Jonas Harmsen schlossen zwei Nachwuchshoffnungen des TB Burgsteinfurt das Turnier auf den Rängen sechs und acht ab.

Haarmann und Harmsen waren beide der Vorrundengruppe A zugeordnet, in der sie sich positive Bilanzen erspielten. Haarmann belegte mit fünf Siegen aus sieben Partien Rang drei, Harmsen reihte sich mit 4:3-Erfolgen direkt hinter seinem Mannschaftskollegen ein.

Somit erreichten die einzigen Vertreter des Tischtennis-Kreises die Runde um die Plätze fünf bis acht. Dort warteten Luan Semiz (Schwalbe Bergneustadt) und Thomas Pohl (Westfalia Somborn). Auch in dieser Phase des Wettbewerbs wussten die beiden jungen Stemmerter zu gefallen, was sich letztlich in Platzierungen als Sechster und Achter widerspiegelte.

„Trainingsfleiß und unbedingter Siegeswille haben sich bei den beiden ausgezahlt“, erklärte Trainer Hen­drik Arning das Abschneiden seiner Schützlinge bei der hochklassig besetzten End­rangliste.