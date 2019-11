Jörg Kriens sprüht nicht gerade vor Zuversicht, wenn er an das nächste Spiel seines TV Borghorst gegen den TuS Recke denkt. „Das einzig Positive ist, dass wir ein Heimspiel haben. Zu Hause sind wir deutlich besser“, sagt der Trainer der Handballer des TVB.

Die jüngste Niederlage bei der HSG Hohne/Lengerich (18:39) habe nicht unbedingt zur Verbesserung seiner Laune beigetragen, zudem hat der Coach einige verletzungs- und erkältungsbedingte Ausfälle in der Mannschaft. Marcel Pelster habe dermaßen was auf die Oberschenkel bekommen, dass er immer noch nicht richtig laufen könne. Timo Topp laboriere immer mal wieder an den Folgen seines Bänderrisses. Ob beide spielen könnten, sei ungewiss.

Aber, und das betonen eigentlich alle Trainer in solchen Situationen, „das darf keine Ausrede sein. Wir werden zwei Leute als Ersatz aus der Zweiten holen und müssen das Spiel gewinnen“, sagt Kriens, dem die Bedeutung der Partie bewusst ist. Mit 4:10 Punkten ist Recke ein direkter Kandidat im Kampf um den Klassenerhalt.

„Wir kennen die Mannschaft. Vor drei Jahren haben wir noch gegen sie gespielt“, erinnert sich Kriens, dass der TuS ein wenig früher den Aufstieg geschafft hat als der TVB. Schon ältere, aber erfahrene Spieler, die nicht so schnell auf den Beinen seien. Das bedeute im Umkehrschluss: „Wir müssen mit Tempo zum Erfolg kommen“, will der Trainer die Punkte in der eigenen Halle behalten.