So kann‘s weitergehen: nach vier Niederlagen in Folge, drei Mal mit 4:1 gewonnen. Der Trainer des SV Burgsteinfurt fand trotz des klaren Erfolges beim SC Hörstel ein Haar in der (Sieges)Suppe. „Wir waren in der ersten Halbzeit sehr dominant, sind aber fahrlässig mit unseren Torchancen umgegangen. In der zweiten haben wir dann keinen Zugriff mehr auf den Gegner gehabt, und Hörstel hatte nach dem Anschlusstreffer einige gute Möglichkeiten“, war Christoph Klein-Reesink mit dem Auswärtsauftritt seiner Elf nur bedingt zufrieden.

Zwei Mal Bo Weishaupt, einmal Alex Hollermann – es hätte nach 30 Minuten in Hörstel schon 3:0 stehen können. Dass es nur ein Treffer war, verdankt der SVB einem Sonntagsschuss von Ricardo da Silva, der nach einer Ecke von der rechten Seite aus dem Hinterhalt, aus 25 Metern, einfach mal draufhielt und die Kugel perfekt traf.

Im zweiten Spielabschnitt legten die Stemmerter in der 60. Minute nach, als Weishaupt nach Zuspiel von Hollermann das 2:0 erzielte. Diesmal machte er es geschickter als in der ersten Hälfte und umkurvte den Hörsteler Torwart.

Hörstels Christian Biermann markierte drei Minuten später den Anschlusstreffer (63.) und hatte zwei weitere gute Torchancen. Der Ausgleich lag in der Luft. Beide Male war SVB-Keeper Jan Stegemann im Glück, dass Biermann den Ball nicht im Tor unterbringen konnte. In der Schlussphase erzielte Hollermann nach Flanke von Weishaupt per Flugkopfball das 3:1 (83.). Max Feldhues steuerte in der Nachspielzeit nach einer schönen Kombination über die linke Seite und einer Hereingabe von da Silva das 4:1 bei.

SVB: Stegemann – Hintelmann (58. Greiwe), Hauptmeier (46. Brüggemeyer), Moor, Grütering – Artmann, Feldhues – da Silva, Schmerling (58. Bode), Weishaupt (88. Wiepen) – Hollermann. Tore: 0:1 da Silva (9.), 0:2 Weishaupt (60.), 1:2 Biermann (63.), 1:3 Hollermann (83.), 1:4 Feldhues (90+4).