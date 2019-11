Der SV Westfalia Leer freut sich über ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk: Das aktuelle Trainer- und Betreuerteam der Westfalia wird auch in der kommenden Saison die erste Mannschaft begleiten. „Wir sind glücklich, dass Thomas Overesch sich entschieden hat, auch in der kommenden Saison als Chefcoach bei uns tätig zu sein“, freute sich Geschäftsführer Walter Raus.

Einen großen Anteil an der Entwicklung des Teams sei auch den Co-Trainern zuzuschreiben. Zum einen sei dies Gerold Laschke als spielender Co-Trainer, zum anderen Armin Käthner, der sich als Torwart-Trainer engagiert. Dritter im Bunde ist Nils Eden, der mit seinen vielseitigen Kenntnissen wertvolle Impulse für die Arbeit mit dem Team liefere. Thomas Selker, Vorsitzender des SV Westfalia, hofft, dass damit der Grundstein gelegt worden ist, weiter Gas zu geben für das Ziel Klassenerhalt. Die Weichen seien gestellt, und es sehe so aus, dass auch die Mannschaft zusammenbleibt. „Alle haben bislang für die nächste Saison zugesagt. Wir gehen davon aus, dass wir unsere Ziele erreichen und auch im nächsten Jahr in der Kreisliga A eine schlagkräftige Truppe stellen werden,“ blickt Geschäftsführer Raus optimistisch in die Zukunft.