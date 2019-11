Es ist schon eine Weile her, dass die Handballer des SC Nordwalde höherklassig um Punkte gespielt haben. Mittlerweile ist der SCN in der Kreisliga gelandet und bemüht sich, an alte Zeiten anzuknüpfen. Einer, der damals in den von Armin Blech oder Herbert Nießing trainierten Mannschaften für die meisten Tore sorgte, ist Frank Ratert. Seine Würfe aus dem Rückraum waren gefürchtet. Waren?

Sie sind es auch jetzt wieder, denn Paula, wie er in der Handballszene genannt wird, spielt wieder. „Es hat wieder mächtig gekribbelt“, sagt der 44-Jährige, der inzwischen verheiratet ist und zwei Söhne hat. Die sind auch der Grund, warum Ratert die Pille wieder in die Hand genommen hat. Sein Ziel: Er möchte noch einmal mit einem seiner Söhne zusammen in einer Mannschaft spielen. „Bis zur nächsten oder übernächsten Saison werde ich wohl durchhalten müssen“, sagt Ratert und hat das lädierte linke Knie vorsichtshalber mit einer Manschette stabilisiert.

„Auf der Tribüne beim Zuschauen habe ich es nicht mehr ausgehalten. Als dann Peter Averbeck und Hendrik Elshoff unseren Fin in der C-Jugend trainiert haben, bin ich später mit eingestiegen“, erzählt der Nordwalder. Erst als „Aufpasser“, denn die beiden jungen Trainer hatten Schwierigkeiten, sich bei der wilden Horde richtig durchzusetzen. Dann stieg er als Betreuer und nun, da Fin in der A-Jugend spielt, trainiert er die Truppe, gemeinsam mit Uwe Dornbusch und Igor Feldhaus.

„Die beiden Trainer (gemeint sind Averbeck und Elshoff) waren noch sehr jung, 16 und 17 Jahre alt. Das war meistens ziemlich laut in der Halle. Aber wenn ich dann mal mit dem Fuß auf den Boden gestampft habe, war Ruhe“, erinnert sich der Projektmanager an seine ersten Trainingsstunden. Mittlerweile geht das Ganze sehr viel disziplinierter über die Bühne – was auch den Erfolg der Nordwalder A-Jugend ausmacht. Die Vorrunde hat das Team mühelos ohne Punktverlust überstanden, es folgt die Hauptrunde.

Körperliche Probleme nach den Meisterschaftsspielen mit der Ersten verspürt „Paula“ noch nicht. Natürlich dauert das Aufwärmen für den 44-Jährigen heute länger als früher, manchmal länger als das ganze Spiel, aber das nimmt er wegen des alten Kreuzbandrisses inkauf. Muss er wohl, denn er hat ja ein Ziel. Und wenn Vater und Sohn demnächst gemeinsam auf dem Feld stehen, kann Frau Ratert mit Hupe und Trommel ihre Jungs anfeuern. „Die Hupe habe ich ihr voriges Jahr zu Weihnachten geschenkt, dieses Jahr gibt‘s eine Trommel“, sorgt Frank Ratert dafür, dass in der Wichernhalle ordentlich Radau gemacht wird.