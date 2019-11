Es ist der richtige Weg

Das war einmal, Gott sei Dank, auch wenn zuletzt einige Spieler nach Altenberge abgewandert sind, weil dort ebenfalls höherklassig gespielt wird respektive wurde.

Sollte die Fusion eintreten, wovon alle in der Verantwortung stehenden Beteiligten wohl ausgehen, hat der neue Fußballclub, egal ob BFC, BSV oder Eintracht – bloß nicht FCB, das erinnert mich an was –, die einmalige Chance, mittel- bis langfristig etwas aufzubauen, was es in Borghorst noch nie gegeben hat: eine gemeinsame Fußballkultur mit Talenten, die in Borghorst nicht nur ihre Wurzeln haben, sondern auch über die C-Jugend hinaus hier spielen können. Die Landes- oder Verbandsliga muss kein Traum sein, wenn die Leute, die jetzt am Fusionswerk mitgearbeitet haben, über die Zeit bei der Stange bleiben und – von mir aus – dem BFC, inklusive Vereinsgefühl und -leben ein Wir-Gefühl einhauchen können.