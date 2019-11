Bayer Uerdingen ist und bleibt einer der Angstgegner des TB Burgsteinfurt. Am Wochenende gab es für die Stemmerter in Krefeld wieder nichts zu holen. Nach der 4:9-Niederlage rief Teamsprecher Tim Beuing den Abstiegskampf aus.

Die Uerdinger vertrauen auf schnellere Tische und Bälle, worauf sich die Gäste nur schwer einstellen konnten. Hinzu kam die momentane Schwäche der Stemmerter in den Doppeln. „Da bekommen wir nur wenig auf den Schläger. Warum das so ist, kann ich gar nicht genau sagen“, so Beuing.

Schnell geriet der Turnerbund mit 1:5 ins Hintertreffen. Bis dato hatte lediglich die Paarung Yorrick Michaelis/Klaas Lüken für den einzigen Zähler gesorgt. Lüken (3:1 gegen Andreas Huck), Christoph Heckmann (3:2 gegen Björn Bode) und Sascha Beuing (3:1 gegen Samuel Ljuri) schafften mit ihren Siegen den 4:5-Anschluss.

Doch das war es aus Burgsteinfurter Sicht auch schon. Mit vier Erfolgen hintereinander machte das Werks-Sextett den Sieg perfekt. „Wenn die Spieler an den Positionen eins, zwei und vier komplett ohne Zähler bleiben, ist die Niederlage praktisch vorprogrammiert. Nächste Woche gegen den TTV Ronsdorf müssen wir unbedingt gewinnen“, redete Tim ­Beuing nach dem letzten Matchball Tacheles.

Besser lief es für die zweite Mannschaft in der Landesliga. Der Aufsteiger gewann das wichtige Duell im Tabellenkeller bei Westfalia Kinderhaus mit 9:0. Der TB trat in der Aufstellung Hendrik Arning, Jürgen Hinrichs, Leon Isbilir, Maik Hagmann, Steffen Huylmans und Leon Isibilir an.