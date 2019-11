Es gab Zeiten, da spielten die Handballerinnen des SC Greven 09 in der Zweiten Liga. Das ist mittlerweile Schnee von gestern, dennoch ist die Mannschaft von Trainer Bogdan Oana „kein schlechter Gegner“, wie Burgsteinfurts Übungsleiter Ansgar Cordes behauptet.

Am Sonntag stehen Cordes‘ Damen auf dem Prüfstand und können zeigen, dass sie, ihrem Tabellenstand entsprechend, ein wenig stärker sind als Greven, das mit 8:6 Punkten auf Platz sechs zu finden ist. Ravensberg, Ahlen und Sassenberg waren zu stark für die Nullneuner. Dort hagelte es Niederlagen. Im jüngsten Spiel waren die Grevenerinnen allerdings mit 25:21 gegen den HC Ibbenbüren erfolgreich.

„Eigentlich liegt Greven uns nicht so richtig. Das ist eine erfahrene Mannschaft, die sich kaum eine Schwächephase leistet. In der vorigen Saison haben wir zwei Niederlagen gegen Greven hinnehmen müssen. Wir brauchen schon einen guten Tag, um zu gewinnen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen können“, geht der Stemmerter Coach mit Optimismus in die Begegnung.

Den sollten Peters und Co. auch ausstrahlen, denn mit 10:4 Zählern und Rang drei müssen sich die TB-Damen keineswegs verstecken. Niederlagen gab‘s bislang nur gegen Ravensberg und Sassenberg, die beide ganz oben in der Tabelle stehen. Und da der Turnerbund beinahe in Bestbesetzung antreten kann – es fehlt nur Johanna Cordes – dürfte es die nächsten zwei Punkte geben.