Ach ja, der Platz. Früher war es die Beschaffenheit – auf roter Asche spielte keiner gerne – heute ist es die Größe. Ob in Bilk oder Borussia Münster, die Ausmaße spielen für die Kicker mit dem feinen Füßchen offenbar eine immer größere Rolle. So auch beim SV Burgsteinfurt, der am Sonntag beim Spitzenreiter Borussia Münster antreten muss.

Auf der eigenen Wiese hat der SVB im Hinspiel – damals noch in personeller Bestbesetzung – mit 3:0 gewonnen. Heute, ohne die Langzeitverletzten Brameier, Bahlmann, Kapke und die frischen Ausfälle Kormann und Anyanwu, sieht die Sache ein wenig anders aus. „Wir kennen Münster ja aus dem Hinspiel und wissen, was auf uns zukommt. Vor allem müssen wir den Platz in den Griff bekommen“, weiß Trainer Christoph Klein-Reesink um die problematischen Ausmaße, die halt ein wenig geringer sind als üblich.

Dennoch wollen die Stemmerter in Münster mit einem Sieg drei Punkte holen. Das Ziel Meisterschaft – auch wenn der Rückstand auf Borussia sechs Punkte beträgt – hat der SVB noch nicht zu den Akten gelegt. „Vieles hängt von den nächsten beiden Spielen ab“, so Klein-Reesink. Ein Punkt in Münster, drei gegen Telgte – und schon sieht die Fußballwelt wieder viel freundlicher aus. „Ab März, wenn wir dann wieder einigermaßen komplett sind, sind wir vielleicht wieder im Rennen“, spekuliert der Trainer. Freilich ohne Bahlmann, Brameier und Kapke, denn Kreuzbandrisse dauern halt.

„Handlungsschnelligkeit und Konzentration“, so Klein-Reesink, sind in Münster auf dem kleinen Kunstrasenplatz gefordert. Flanken und Freistöße sollten ein wenig kürzer bemessen sein, lange Zuspiele und Diagonalpässe ebenfalls.