Die Papierform weist die Landesliga-Handballerinnen des TB Burgsteinfurt als Favoriten aus. Laut Tabelle sollte die Aufgabe beim Vorletzten HC Ibbenbüren zu lösen sein, doch Trainer Ansgar Cordes hebt den Zeigefinger: „Eine alte und enge Halle, dazu ein Gegner, mit dem wir uns schon in der vergangenen Saison schwer getan haben – das wird alles andere als eine samstägliche Kaffeefahrt.“

Alina Fischer hat sich im Training eine Bänderdehnung zugezogen und spielt daher in den Planungen keine Rolle. Gleiches gilt für Kreisläuferin Marie Teigeler, die sich beim jüngsten 22:19-Sieg über Greven 09 verletzt hat. Der HCI hat seine besten Leute auf den Halbpositionen. „Eine davon ist eine richtig gute Shooterin“, berichtet Ansgar Cordes. Für ihn kommt es in erster Linie darauf an, dass die Einstellung stimmt. Nur über diesen Weg würde es gehen.

In guter Verfassung befindet sich TB-Torhüterin Pia Meyer.