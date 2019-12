Die Handballerinnen des TB Burgsteinfurt haben ihr erstes Unentschieden hinnehmen müssen. Mit Glück sogar, denn der Ausgleich zum 23:23 beim HC Ibbenbüren fiel durch Marike Thien erst 20 Sekunden vor Spielschluss – und das gegen den Tabellenvorletzten.

„Wir wussten, dass Ibbenbüren sehr heimstark ist und dass in der engen Halle schwer zu spielen sein würde. Aber der Hauptgrund für das Remis war unsere schlechte Torausbeute. 23 Gegentore, das geht. Aber im Angriff haben wir einfach zu viele Chancen liegen gelassen“, analysierte Trainer Ansgar Cordes.

Die Burgsteinfurterinnen lagen beinahe die gesamte Begegnung über in Führung, ab und zu sogar mit drei Toren (9:6, 19. Minute). „Aber wir konnten uns nie richtig absetzen“, gelang es dem Turnerbund laut Cordes nicht, dass vierte zu erzielen.

So ging es mit einer knappen Führung in die Kabinen (13:12), doch der Tabellenvorletzte hatte sich noch lange nicht aufgegeben. In der 48. Minute hatten die Gastgeberinnen den Ausgleich erzielt (19:19) und gingen anschließend gar in Front, allerdings nur mit einem Treffer.

Burgsteinfurt kämpfte, wollte die Partie nicht verlieren und kam immer wieder zum Ausgleich. Als die letzte Minute eingeläutet war, lag der HCI mit 23:22 vorne. „Zum Schluss hatten wir tatsächlich Glück“, räumte auch Cordes ein, dass der Ausgleichstreffer durch Marike Thien letztlich glücklich gefallen war.

Tore: P. Cordes (5), Thien (5), Spielmann (3), Runge, Nienborg, Drunkenmölle (je 2), Stender (2/2), Peters (2/1).