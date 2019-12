„Danke Schiri“ – Mit dieser Aktion zeichnet der DFB jedes Jahr Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen aus, die sich durch ihren großartigen Einsatz hervortun. Im Kreis Steinfurt sind dies in diesem Jahr Christian Schmees in der Kategorie U 50, Cyprian Störmann in der Kategorie Ü 50 und Anne Möwes bei den Damen. Schiedsrichterobmann Jürgen Lütkehaus würdigte beim Lehrabend jeden einzelnen von ihnen mit einem Präsentkorb und einer Urkunde. Zu Christian Schmees sagte er: „Christian hat in den letzten Jahren als Lehrwart hervorragende Arbeit geleistet. Viele von den heute anwesenden Schiedsrichtern wurden von ihm ausgebildet.“

„Nur“ elf Jahre dabei ist Cyprian Störmann – dennoch hat er schon bleibende Fußspuren hinterlassen. Der 57-jährige Metelener pfeift für die Matellia und hat gerade was die Schiedsrichteranwerbung angeht ein feines Näschen bewiesen. „In den letzten Jahren kam er immer wieder mit zwei, drei Anmeldungen zu den Lehrgängen um die Ecke gebogen. Viele von denen, die Cyprian anwerben konnte, sind heute noch Schiedsrichter“, berichtet Lütkehaus. „Dieses Engagement für die Vereinigung und seinen Verein sowie sein großes Interesse an den aktuellen Themen, möchten wir nun würdigen“, fügt der Obmann an.

Da es sich um eine bundesweite Aktion des DFB handelt, werden die drei Ausgezeichneten nun an den Westfälischen Fußballverband gemeldet. Dieser wird aus jedem Kreis seine Favoriten dem DFB melden, welcher nochmals seine Gewinner bundesweit auswählt. Diesen winkt eine schöne Reise als Gewinn.