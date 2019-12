Die Fußballer von Germania Horstmar, alle voran Trainer Bernd Borgmann, wollen ihre Weihnachtsfeier am Abend mit einem Sieg in der Sporttasche feiern. Dass sie dazu ihren Gegner von Eintracht Rodde einladen werden, ist unwahrscheinlich, zumal Patrick Jung und Co. den Tabellenzehnten mit einer Niederlage nach Hause schicken wollen. „Wir werden alles dafür tun, dass wir die Begegnung gewinnen“, kündigte Borgmann vollen Einsatz in Bestbesetzung an. Nach der 0:4-Niederlage in Rheine will man Wiedergutmachung betreiben, zumal das Hinspiel in Rodde auch schon verloren wurde (1:3). „Da haben wir die erste Halbzeit verschlagen“, sagt Borgmann und will heute ein komplett waches und aufmerksames Team von Beginn an sehen.