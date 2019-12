Die Handballer von Arminia Ochtrup stehen vor einem richtungsweisenden Spiel. Die Mannschaft von Trainer Heinz Ahlers trifft am Samstag in eigener Halle auf den Tabellenführer DJK Everswinkel. Der will nach dem Abstieg aus der Landesliga vor zwei Jahren wieder dorthin zurück.

Mit 18:2 Punkten führen die Everswinkeler die Rangliste der Bezirksliga mit nur einer Niederlage (22:24 gegen TV Telgte II) an und weisen mit 214 Gegentoren in zehn Spielen die stärkste Abwehr der Liga auf. Allerdings kommen die Gäste mit einem Handicap in die Ochtruper Halle. Sie sind vom eigenen Parkett Harz gewohnt, was in der Töpferstadt nicht erlaubt ist.

„Everswinkel ist sehr ausgeglichen besetzt und besteht aus erfahrenen und jungen Spielern. Einen alles überragenden Torschützen haben sie nicht. Die treffen alle recht gut und sind daher umso schwerer auszurechnen“, weiß Ahlers.

Nach der Niederlage bei Sparta Münster (28:33) hat der SCA erfahren müssen, dass es nicht nur Erfolgserlebnisse in dieser Liga zu feiern gibt. Dennoch sind die Töpferstädter weiter oben dran – und wollen dort auch bleiben. „Ich hoffe wieder auf eine volle Halle. Die Unterstützung der Zuschauer ist wichtig für uns“, rechnet Ahlers mit dem „zwölften“ Mann. Kreisläufer Gerrit Thiemann und Thomas Feldmann fehlen weiterhin. Darüber hinaus konnten einige Akteure in dieser Woche nur eingeschränkt trainieren, „was die Sache nicht leichter macht“, sagt Ahlers.