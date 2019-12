Die Tabelle lügt nicht, heißt es. Aber so mancher Trainer traut ihr nicht. Zu diesen gehört auch Ansgar Cordes, der am Samstag um 17.30 Uhr im letzten Spiel des Jahres mit seinen Damen beim Tabellenschlusslicht TuS Recke antreten muss.

„Pflichtsieg? Das sagt sich so leicht und haben wir auch schon in der vorigen Woche gedacht“, erinnert sich der TB-Trainer an das 23:23 seines Teams gegen den Vorletzten der Landesliga, HC Ibbenbüren. Eigentlich schreibt die oft und viel zitierte Papierform vor, dass der Vierte bei den Mannschaften von unten keine Punkte liegen lassen sollte.

Recke hat erst ein Unentschieden in dieser Spielzeit erzielt, ausgerechnet gegen den Nachbarn aus Ibbenbüren. 26:26 ging die Partie aus, was Cordes vielleicht auch ein wenig skeptisch werden lässt. „Wir haben beim Vorgerd-Cup im vorigen Jahr einmal gegen Recke gespielt“, dürfte zumindest das eine oder andere Gesicht bekannt sein. Genaueres über die Spielweise und Stärke des Gegners weiß Cordes nicht.

Marie Teigeler, Alina Fischer und Johanna Cordes müssen am Samstag passen. Aber der Stemmerter Kader sollte groß genug sein, diese drei Ausfälle zu kompensieren.