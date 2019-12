Vorwärts Wettringen II wird sich zur neuen Saison mit einem neuen Torwart verstärken. Lukas Asbrock wechselt vom FC SW Weiner ins Volksbankstadion. „Lukas ist mir noch aus den Duellen in der Liga und vom Aufstiegsspiel gegen Weiner in Erinnerung. Er ist auf der Linie sehr stark. Mit ihm als erfahrenem und Michel Holtevert als jungem Keeper aus den A-Junioren sind wir dann in der nächsten Saison im Tor sehr gut aufstellt“, sagt Vorwärts-II-Trainer Thomas Schulten. Das jetzige Torwartduo Uwe Faber (Karriereende) und Freddy Rengers (ausbildungsbedingt) hört auf.