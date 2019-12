Mehr als 350 Turnerinnen aus dem gesamten Münsterland sind beim traditionellen Nikolaus- Wettkampf in Ladbergen in insgesamt neun Wettkampfklassen und zwei Jahrgangsstaffeln an den Start gegangen. Der Turnverein Borghorst war mit insgesamt 20 Turnerinnen vertreten.

Den Auftakt machten die jüngsten Turnerinnen der Jahrgänge 2011 bis 2014. Gefordert wurden sie in einem Vierkampf mit den Disziplinen Sprung, Boden, Reck und Balken. Lilien Voß erreichte in ihrer Altersklasse mit 60 Teilnehmerinnen den achten Platz. Nach dem ersten Durchgang, wurden die jüngsten Teilnehmerinnen vom Besuch des Nikolauses überrascht, der für jedes der Mädchen ein kleines Geschenk mit dabei hatte.

Weiter ging es mit dem zweiten Durchgang in den Wettkampfklassen 5-9 und den Jahrgängen 2005 bis 2010. Auch dabei waren die Turnerinnen des Turnvereins erfolgreich. Den siebten Platz belegte Amy Fischer. Lotta Blomberg und Abygail Voß belegten in ihren Wettkampfklassen sogar jeweils den ersten Platz und standen so bei der Siegerehrung ganz oben auf dem Podium.

Die Übungsleiterinnen um Abteilungsleiterin Rita Lieven waren im Anschluss auch mehr als zufrieden mit dieser erfolgreichen Teilnahme, erreichten doch letztlich alle Turnerinnen des TV Borghorst eine Platzierung im jeweils oberen Drittel der abschließenden Ranglisten und trugen „so allesamt zu einer hervorragenden Mann ­­schaftsleistung der TV-Leistungsturnerinnen in Ladbergen bei“, werden die Trainerinnen in einem Bericht über den Wettkampf zitiert.