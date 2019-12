Nelson Venancio bleibt auch in der Spielzeit 2020/21 Trainer des B-Ligsiten Galaxy Steinfurt. „Ich fühle mich einfach pudelwohl bei Galaxy“, gibt der Coach eine nachvollziehbare Antwort. Aus familiären und beruflichen Gründen könne er sein Hobby Fußball nur auf der Kreisliga-Ebene ausüben, ergänzt er. „Bei Galaxy funktioniert das perfekt. Alles passt.“

Die Zusage macht es für die Clubführung nun einfacher, die Kaderplanung fortzuführen. Auch in Bezug auf Neuzugänge ist die Zusage des Übungsleiters ein weiteres Argument „pro Galaxy“, sind sich die Verantwortlichen einig. Unterstützt wird Venancio weiter von David Czogala, obgleich Gespräche über eine Vergrößerung des Trainerstabes im Raum stehen. Mit einem qualifizierten Kandidaten steht man bereits im Kontakt, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

„Wir gehören eigentlich in das Kreisliga-Oberhaus“, schätzt Venancio seine Elf ein. Zur Halbzeit der aktuellen Saison liegt das Team auf dem vierten Tabellenplatz. „Mit dem Aufstieg werden wir wohl nichts mehr zu tun haben“, sagt Venancio und verweist auf 13 Punkte Rückstand zu Spitzenreiter Matellia Metelen. „Deshalb beginnen wir schon jetzt mit dem Aufbau eines Teams für die neue Saison“. Der Trainer sagt aber auch, er habe sich erhofft, „weiter oben mitspielen zu können“.

Dass dies nicht gelungen sei, liegt nach seiner Ansicht an der hohen Fluktuation innerhalb der Mannschaft. „Einige Spieler arbeiten in Wechselschicht und können nicht immer dabei sein“, nennt er ein Beispiel. „Da fehlt dann das Eingespieltsein“. Dazu kämen noch (kleinere) Verletzungen oder auch einfach mal das fehlende Quäntchen Glück. Vernancio ergänzt, trotz der Situation sei er insgesamt nicht enttäuscht. „So ist das eben in der Kreisliga“.

Gegen die Spitzenteams aus Metelen, Gellendorf und Weiner „habe ich gute Leistungen gesehen“. Die fehlenden Punkte seien auf anderen Plätzen liegengelassen worden.

„Wir müssen erkennen, dass wir einen Mangel an Abwehrspielern haben. Wenn dann noch häufig andere Leuten eingesetzt werden müssen, ergibt das in der Konsequenz zu viele Gegentore.“ Für die neue Saison müsse sich „Galaxy deutlich verbessern“.

Oder Jan Carvalho – der „für uns ganz wichtige Mittelfeldmann“ habe bislang nur vier oder fünf Spiele bestreiten können. Auch die dann jeweils neue Situation mache sich im Mannschaftsergebnis letztendlich bemerkbar.