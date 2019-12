Liveticker: 32. Wilmsberger Hallen-Fußballturnier

Steinfurt-Borghorst -

Am Samstag ab 15 Uhr steigen die Gruppen B und C in das Geschehen des 32. Hallen-Fußballturniers des SV Wilmsberg in der Sporthalle am Buchenberg ein, das am Freitag mit den Vorrundenspielen der Gruppen A und B gestartet war. In der Zwischenrunde am Sonntag ab 13 Uhr trennt sich die Spreu vom Weizen. Die Finalrunde der besten Mannschaften ab 16.45 Uhr ermittelt dann die Sieger. Wir berichten live.