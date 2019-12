16 Mannschaften waren am Freitag und Samstag angetreten, um sich für die Endrunde am Sonntag zu qualifizieren. Jeweils die beiden Gruppenersten der Vorrunde haben dies geschafft und mussten sich am Sonntag in der Zwischenrunde jedoch erneut beweisen, um den Sprung ins Finale zu schaffen.

In der Gruppe A schied das Verlegenheitsteam „Piggenmix“ und die A-Jugend der JSG Borghorst/Wilmsberg aus. Die Mannschaft von Trainer Michael Groll schlug sich wacker, war aber gegen die Übermacht an gegnerischer Erfahrung machtlos. Gegen den Piggenmix gab es ein 2:3, was aber auch der einzige Erfolg der Kicker um Trainer Harry Toonen war.

In der Vorrunden-Gruppe B mussten Germania Horstmar und Blau-Weiß Greven die Segel streichen. Der TuS Germania sogar ohne einen einzigen Sieg, denn gegen die Blau-Weißen aus Greven kassierte Horstmar mit 3:4 ebenfalls eine Niederlage.

Erstaunlicherweise durfte in der Gruppe C neben SV Wilmsberg II auch Emsdetten 05 nach der Vorrunde nach Hause fahren. Lediglich gegen die Zweite des SVW gab es mit 6:1 einen deutlichen Sieg. Alle anderen Spiele verloren die Nullfünfer, gegen Westfalia Kinderhaus II sogar mit 3:9.

Ohne Erfolgserlebnis in drei Spielen verabschiedeten sich auch die Sportfreunde Gellendorf in Gruppe D. Ebenso wie der TuS Laer, der die Gellendorfer zwar mit 4:3 besiegen konnte, dafür aber alle anderen Spiele verlor.

Die meisten Tore in der Vorrunde erzielte Westfalia Kinderhaus II, das nach einer 0:4-Niederlage gegen die Polizei Münster trotzdem in zwei Spielen noch auf ein Torverhältnis von 16:3 kam. Emsdetten 05 sei Dank.