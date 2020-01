Beim Fußball-A-Ligisten FSV Och­trup wird weiter fleißig am Kader für die kommende Saison gebastelt. Vom Bezirksligisten SV Burgsteinfurt wechselt der in der Defensive vielseitig verwendbare Max Moor in die Töpferstadt. Moor spielte bis 2012 beim SC Arminia Ochtrup, schloss sich aber nach dem Abstieg aus der Bezirksliga dem SVB an. Beim Hallenturnier seines aktuellen Vereins am vergangenen Sonntag setzte Moor seine Mitspieler in Kenntnis, sich fußballerisch verändern zu wollen.