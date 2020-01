Kontaktaufnahme über die Schuhe

Zwei Mal ist der 1,96 große Handballer mit dem SC Nordwalde aufgestiegen: zunächst als Spielertrainer von der Kreis- in die Bezirksliga, dann in der Saison 2001/2002 als Trainer von der Bezirks- in die Landesliga. Mit seinem Heimatverein Arminia als Spieler sogar noch einmal mehr. In Nordwalde war für ihn als Landesliga-Coach allerdings nach dem zehnten Spieltag nach einer 17:28-Niederlage gegen den TV Friesen Telgte Feierabend. Der Mann, der ihn Jahre zuvor nach Nordwalde geholt hatte und mittlerweile zum Vorstand der Abteilung gehörte, musste ihn auch entlassen. „Peter Rathmann stand bei uns in Och­trup im Tor. Er hat mich damals angesprochen und als Spielertrainer zum SC Nordwalde geholt“, erinnert sich der „Lange“.

Danach ging es beruflich ins Ruhrgebiet und sportlich in Richtung Osnabrück. „Ich habe dort und später in Ibbenbüren weiter Handball gespielt. Keine Ahnung, wie der Verein hieß, aber Bissendorf war‘s nicht“, legt Blech Wert darauf, dass er nicht in der dortigen höchsten Liga „gekickt“ hatte. „Anschließend hatte ich lange Zeit nichts mehr mit Handball zu tun. Durch Arbeit und Hausbau hatte ich einfach keine Zeit“, standen für den Familienvater andere Dinge im Vordergrund.

Bis 2009, als der SV Puschendorf in sein Leben trat. „Das ist ein ganz kleiner Verein, der immer eine gute Jugendarbeit hatte, aber nie eine richtige Herrenmannschaft. Dort habe ich mit denen in der untersten Klasse angefangen“, erzählt der Ochtruper. Als die Kinder sich von der Größe her am Vater orientierten, war klar, dass sie Handball spielen würden. Womit dann auch des Vaters Wege sich in Richtung Trainer (zurück)entwickelten. „Zuerst habe ich meinen Sohn Lennard in der D- und C-Jugend trainiert, seit 2018 ist dann eine zweite Mannschaft hinzugekommen“, muss Blech nun auch das Team seiner Tochter betreuen, weil die alte Trainerin den „Dienst“ quittiert hatte. Und wie es den Eindruck macht, tut er dies mit großer Freude.

Aber da es im Handball ja keine gemischten Teams gibt, wo Väter mit ihren Töchtern zusammen um Punkte spielen können, pflegt Armin Blech sich und seinen Traum, einmal zusammen mit seinem Sohn in einer Mannschaft zu spielen, noch einige Zeit. „Falls es mal so weit kommen sollte, dass wir aufsteigen, dann werde ich mich für die letzten drei Minuten einwechseln“, sagt er. In dem Fall wären dann drei Väter mit ihren Söhnen auf dem Feld, denn sein Co und der Betreuer haben ebenfalls Söhne in dieser Mannschaft des SV Puschendorf.