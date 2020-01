Beim internen Hallenturnier des FC Nordwalde wurden aus 61 Spielern, bestehend aus den Alten Herren, den drei Senioren-Herrenmannschaften und der A-Jugend acht gemischte Mannschaften gelost, die in insgesamt 16 Spielen einen Sieger ausspielten. Erstmals wurde mit einem Futsal-Ball gespielt, was der spielerischen Qualität des Turniers sehr guttat. Bayer Leverkusen gewann das Turnier in einem spannenden Finale nach Siebenmeterschießen knapp mit 3:2 gegen die TSG Hoffenheim. Dritter wurde Schalke 04, die sich knapp mit 2:1 gegen den SC Freiburg durchsetzen. Im Rahmen der Winners-Party am Abend wurde Marcel Fißmann (A-Jugend) zum besten Torwart des Turniers gewählt, bester Torschütze war Nico van Essen, der sieben Tore erzielte.

Die Spieler der beiden Finalisten waren: (Leverkusen in Blau, Hoffenheim in grau): Sebastian Roters, Johannes Wähning, Guido Hölscher, Christian Schmitz, Nico van Essen, Gerrit Slenzka, Jörg Lenger (unten v.l.); Jonas Schemman, Henrik Wolters, Sven Bockholt, Sascha Wöstmann, Carlo Grimme, Philipp Scholthaus, Steffen Dolatowski und Bernd Roßkötter (hinten v.l.).