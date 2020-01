Wenn am 24. Mai die Saison in der Kreisliga Münster endet, ist für Klas Tranow als Trainer der Zweiten des TuS Altenberge Feierabend. Tranow verlässt den Club zum Saisonende, ebenso wie sein spielender Co-Trainer Daniel Efker. „Ich glaube, dass er sich Wacker Mecklenbeck anschließen will“, weiß Erwin Hammer, der Abteilungsleiter beim TuS, auch nur vage, wohin es den 27-Jährigen zieht.

„Stimmt“, bestätigt Efker, der in Münster wohnt und nach 14 Jahren TuS Altenberge einfach mal „eine andere sportliche Herausforderung“ sucht. Da erschien im Mecklenbeck, das konkrete Aufstiegsambitionen hegt, als gutes Pflaster.

Gänzlich anders sieht es bei Tranow aus, der zum 1. FC Gievenbeck wechselt und dort Co-Trainer von Florian Reckels wird. „Ich glaube, dass wir uns gut ergänzen werden. Ich kenne Reckels gut und habe in Altenberge ja schon mit ihm zusammengearbeitet“, sagt Tranow, für den vor allem die Perspektive Westfalenliga ausschlaggebend gewesen sei. „Auch Trainer streben nach Höherem. Gievenbeck ist ein anderer Verein, mit anderen Strukturen. Das hat mich einfach gereizt“, will sich der gebürtige Altenberger in einer höheren Liga versuchen. Zudem brauche der TuS nach drei Jahren auch eine Veränderung: „Wir haben uns im Trainerteam zusammengesetzt und festgestellt, dass, auch aufgrund der Ergebnisse, die wir bislang erzielt haben, die Mannschaft vielleicht auch andere Strukturen gut gebrauchen kann“, so der Coach weiter.

Einen Nachfolger für Tranow und Efker hat der TuS noch nicht gefunden. „Beide hinterlassen eine große Lücke“, sagt Hammer, der in der nächsten Woche die Gespräche mit dem Mannschaftsrat und den Spielern aufnimmt.