In Sachen Meisterschaft und Klassenerhalt ruht der Ball noch, Vorbereitung und Kaderplanung indes sind bei den meisten Fußballclubs in vollem Gange oder bereits abgeschlossen. Beim TuS Altenberge sieht das ein wenig anders aus. Am vorigen Dienstag hat der TuS sein erstes Training nach der Winterpause absolviert, morgen Abend findet das erste Testspiel statt.