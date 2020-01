Die Wasserballer des SV Olympia Borghorst bleiben in der Nordwestfalenliga weiter in der Erfolgsspur. Nach dem Heimsieg gegen den SV Gladbeck 13 gewann die Borghorster auch ihr Auswärtsspiel beim VfL Gladbeck mit 9:6 (3:1, 0:1, 4:3, 2:1).

Schon zu Beginn kamen die Borghorster gut in die Partie und führten zum Ende des ersten Viertels mit 3:1. Der zweite Spielabschnitt war sehr schwimmintensiv und kräftezehrend, es kam aber wenig Zählbares dabei heraus. Lediglich die Gladbecker erzielte einen Treffer zum Halbzeitstand von 3:2.

Auch danach blieb die Partie sehr schwimmintensiv, aber torarm. Der SV Olympia baute seinen Vorsprung jedoch auf 7:5 aus. Die Mannschaft spielte konzentriert weiter, und auch die Nachwuchsspieler zeigten eine gute Leistung. Zum Schluss warf der VfL noch mal alles nach vorne, doch auch dank des überragenden Torwarts Nikolaos Líakos wurde das Spiel am Ende verdient mit 9:6 gewonnen.

Am morgigen Donnerstag steht für den SVO Borghorst das nächste Auswärtsspiel gegen die Wassersportgemeinschaft Vest an, bevor er am Freitag den TV Vreden Spiel im heimischen Kombibad erwartet.

SVO: Líakos, Linnenbaum, Fraune (2 Tore), Baum (4), Pelken, Winkler, Hering (3), Schlieckmann, Hüls, Schwarte, Schlieckmann, Messerich, Gerl