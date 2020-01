Heinz Ahlers ist ein Freund guter Vorbereitung und taktischer Disziplin. Der Trainer der Ochtruper Handballer, der mit seiner Mannschaft am Samstag beim Tabellenelften in Hiltrup antreten muss, leitet aus Trainingsbeteiligung und Ausfallquote seiner Spieler oftmals ab, wie eine Begegnung ausgehen könnte. Fürs Spiel in Hiltrup sieht Ahlers daher nicht gerade schwarz, aber doch dunkelgrau.

Zahlreiche Spieler seines Teams konnten aus Verletzungsgründen unter der Woche nicht trainieren. Sie seien zwar „nur angeschlagen“, mussten aber pausieren. Das bedeutet Trainingsrückstand, außerdem konnten wichtige taktische Dinge nicht einstudiert werden. Mit den Rückkehrern Alexander Wahlen und Benedikt Wülker hatte Ahlers aber auch was Positives zu vermelden.

„Hiltrup ist schwer auszurechnen, weil viele Spieler am Torerfolg beteiligt sind. Außerdem ist die Mannschaft durch die Niederlage gegen Recke in die Nähe der Abstiegsregion geraten. Das macht Hiltrup gefährlich. Die Partie wird keineswegs so einfach, wie es die Tabellensituation ausdrückt“, so der Ochtruper Trainer.

Aber man könne ohne Druck aufspielen. Das bisher Erreichte sei angesichts der Jugend des Kaders schon gut. Womit Platz zwei gemeint ist. Selbst die Meisterschaft ist noch in Reichweite, da Havixbeck durch die Niederlage in Warendorf nur zwei Zähler von Ochtrup entfernt ist. „Daran verschwenden wir keinen Gedanken“, ist die für Ahlers jedoch absolut keinen Gedanken wert.