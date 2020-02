Zum ersten Testspiel ging es für die Elf des SV Burgsteinfurt am Samstag in die Eper Bülten. Nach 90 Spielminuten waren es die Schwarz-Gelben, die gegen den FC Epe einen – wenn auch glücklichen – 1:0 (1:0)-Sieg einfuhren. „Wir haben erst am Dienstag mit der Vorbereitung begonnen, sodass es uns noch an der nötigen Spritzigkeit fehlt. Aber nach nur drei Trainingseinheiten konnte sich der erste Test durchaus sehen lassen“, zeigte sich Trainer Christoph Klein-Reesink mehr als zufrieden.

In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer zunächst ein ausgeglichenes Spiel beider Bezirksligisten, bis die Gäste in der 21. Spielminute zum Torjubel anstimmten. „Das war ein blödes Gegentor“, bekannte FC-Keeper Niklas Baumann, der aus nächster Nähe mit ansehen musste, wie die Flanke eines Burgsteinfurters im Strafraum unglücklich auf die Hacke von Thorsten Hüsing fiel und von dort aus direkt zum 1:0 in sein Tor segelte.

Nach dem Seitenwechsel hatte der eingewechselte Aaron Wiepen (59.) sogar das 2:0 auf dem Fuß, doch seinen Schuss aus zehn Metern Entfernung konnte Baumann mit dem linken Fuß gerade noch über die Latte lenken. „Weiter, weiter! Auch, wenn es schwer fällt“, peitschte Klein-Reesink seine Mannen weiter an. Während der 14 km-Lauf, den die Burgsteinfurter am Freitagabend noch bestritten hatten, fortan seinen Tribut forderte, kamen die Hausherren immer besser in die Partie. Nun hatte die Stunde des bestens aufgelegten Jan Stegemann geschlagen, der die Eperaner mit seinen unzähligen Paraden schier zur Verzweiflung trieb. So blieb es beim 1:0 Erfolg des SVB.