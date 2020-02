Ohne Technik geht heute gar nichts mehr. Das mussten auch die Handballer des TV Borghorst und Sparta Münster am Samstag erleben, als Mitte der zweiten Halbzeit plötzlich die Elektronik am Zeitnehmertisch ausfiel. Selbst Spielberichtsbögen, die früher benutzt wurden, waren nicht vorhanden. Stoppuhr, Papier und Kugelschreiber mussten herausgeholt werden. „Richtig old school“, berichtete Borghorsts Trainer Jörg Kriens, der mit seiner Mannschaft in eine 27:41-Niederlage einwilligen musste.

„Halbzeitergebnis weiß ich nicht mehr. Wir lagen, glaube ich, mit vier Toren hinten“, so Kriens. Dabei waren die Borghorster gut in die Begegnung gestartet, führten sogar zeitweilig, da Sparta mit den zwei Kreisläufern das TVB nur schlecht zurechtkam. Doch als die Gastgeber sich mit ihrer 3:2:1-Deckung darauf eingestellt hatten, lief es nicht mehr für den TVB. „Wir haben dann wieder auf einen Kreisläufer umgestellt“, sagte Kriens, aber ein weiteres Problem stellte sich ein: „Unsere Torhüter hatten keinen besonders guten Tag.“

Als Münster nach dem Wechsel durch zwei, drei schnelle Konter auf sechs Tore Führung wegzog, ließen die Borghorster die Köpfe hängen. „Mir unverständlich. Sechs Tore sind doch nichts“, hatte Kriens Probleme, die Resignation zu akzeptieren. „Die Niederlage geht in Ordnung, Sparta war besser. Aber die Art und Weise, wie wir verloren haben, das muss nicht sein“, war der Trainer einigermaßen missgestimmt.

Tore: Topp (8/3), Kleine-Berkenbusch (6), Peters (5/1), Huge (4), Lütke Lanfer (2), Gevers, Krass (je 1).