Unter schwierigen personellen Bedingungen bestritt der SV Burgsteinfurt am Samstag seinen Test gegen Eintracht Nordhorn. „Nur dank Unterstützung unserer Reserve konnte ich elf gesunde Spieler aufbieten“, erklärte Trainer Christoph Klein-Reesink. So war es auch nicht verwunderlich, dass die Stemmerter das Duell am Ende mit 2:4 (1:2) verloren.

Die Nordhorner hatten in der Anfangsphase mehr vom Spiel und gingen daher auch folgerichtig in Führung. Torschütze war Kamaljit Singh. Thomas Artmann bewies in der siebten Minute Durchsetzungsvermögen und schloss einen der wenigen guten Angriffe der Hausherren mit dem Ausgleich ab. Aber noch vor der Pause kamen die Niedersachsen zum 2:1. Wieder war Singh zur Stelle (38.).

Wichtige Erkenntnisse bekam Klein-Reesink vom dem Vergleich mit seinem Ex-Club nicht serviert. Daher hatte die Partie mehr so den Charakter eines Trainings unter Wettkampfbedingungen.

Die Eintrachtler wirkten frischer, was sich auch in Zählbarem niederschlug. Nordhorn erhöhte durch Kawa Acar auf 3:1 (58.) und durch Singh 4:1 (65.), wodurch dem Match jegliche Spannung entwich. Im Anschluss an eine Ecke verkürzte erneut Artmann zum 2:4-Endstand (77.).

„Über dieses Spiel brauchen wir nicht viele Worte zu verlieren“, fasste Klein-Reesink seine Eindrucke kurz und knapp zusammen.